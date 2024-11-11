Malatya'da İskele Çöktü: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

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Tadilat yapılan binada iskele çöktü: 2 ölü

MALATYA - Malatya'da tadilat çalışmalarının yapıldığı bir binada iskele çökmesi sonucu iki işçi hayatını kaybetti.

Olay, 09.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alem Sokak içerisinde bulunan ve depremlerde aldığı hasar sonrası tadilata alınan binada büyük bir gürültü ile iskele çöktü. İşçiler Mücahit Dülek ile Salih Celayir'in iskele altında kaldığı olayda, ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde iki işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, talihsiz işçilerin cansız bedenleri yapılan incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.