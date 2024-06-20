Malatya'da İtfaiye Ekipleri Kuşu Havalandırma Boşluğundan Kurtardı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen kuş itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Toprak sokaktaki bir ikametin havalandırma boşluğuna bir kuşunun düştüğünü öğren ikamet sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, ekiplerin yaklaşık bir 10 dakikalık çalışması sonrasında kuş bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kuş doğaya salınırken, aile ise itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MALATYA