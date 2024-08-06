Malatya'nın Akçadağ ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, 36 kilo 30 gram kubar esrar ile 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Akçadağ ilçesinde zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda, 36 kilo 30 gram kubar esrar ile 52 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Jandarma Operasyonunda 36 Kilo Esrar ve 52 Kök Kenevir Ele Geçirildi - Son Dakika
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