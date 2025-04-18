Malatya\'da Kaçak Makaron Operasyonu

Malatya'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 14 bin adet gümrük kaçağı bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir adrese operasyon düzenlendi.

M.G.'nin ikametine düzenlenen operasyonda, 2 adet elektronik sigara dolum makinesi, 1 adet sigara dolumunda kullanıldığı değerlendirilen kompresör, 390 adet kesilmiş TAPDK bandrolü, 140 bin adet makaron, 40 kilogram tütün maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.G.'ye 5607 SKM'den işlem yapıldı. - MALATYA