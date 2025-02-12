Malatya\'da Kar Üzerinde Sörf Keyfi

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde traktörün arkasına bağlanan lastik üzerinde karda 'sörf' yapan gençler, hem eğlenceli hem de tehlikeli anlar yaşadı.

Kentin kırsal bölgelerinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Yoğun kar yağışının etkisi altındaki ilde, özellikle batı ve güney kesimlerinde yaşam zorlaşırken, gençler karın keyfini farklı bir şekilde yaşadı. Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi'nde, traktör arkasına bağlanan lastik üzerinde karda sörf yapan üç genç, dakikalar süren heyecan dolu bir yolculukla karın tadını çıkardı. Kar üzerinde lastikte hızla ilerleyen gençler, hem eğlenceli hem de tehlikeli anlar yaşadı. - MALATYA