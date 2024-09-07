Malatya'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Malatya'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya\'da Konteyner Yangını Kontrol Altına Alındı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan konteyner yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

07.09.2024 01:02
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde çıkan konteyner yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, gece yarısı Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İplikçi sokaktaki bir konteynerde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında konteyner kullanılmaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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