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Yeşilyurt'ta konteynerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. - Son Dakika
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Yeşilyurt'ta konteynerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan konteyner kentte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda konteyner kullanılamaz hale geldi.

Yeşilyurt\'ta konteynerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
20.12.2023 - 21:15,
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi üzerinde bulunan konteyner kentte yangın çıktı. Konteynerin yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer konteynerlere sıçramadan söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - MALATYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Yeşilyurt'ta konteynerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yeşilyurt'ta konteynerde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. - Son Dakika
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