3.Sayfa

Malatya'da korkutan ev yangını

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde metruk bir evde yangın çıktı. Yangında peş peşe meydana gelen patlamalar paniğe neden olurken, kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Olay, 21.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Hıroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bağdatlı sokakta içerisinde bulunan metruk bir evde henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangınla birlikte peş peşe gelen patlama sesleri paniğe neden olurken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ile itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yaklaşık 30 dakika süren bir çalışma sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda, yaralanan olmaz iken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.