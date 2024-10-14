Malatya'da Nitelikli Yağma Operasyonu - Son Dakika
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Malatya'da Nitelikli Yağma Operasyonu

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Malatya'da nitelikli yağma suçundan 3 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

14.10.2024 21:36
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Malatya'da 'nitelikli yağma' suçundan 3 tutuklama

MALATYA - Malatya'da, "nitelikli yağma" suçundan gözaltına alınan 4 zanlıdan 3 tutuklandı.

Malatya'da, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli yağma" olaylarına karıştıkları belirlenen zanlıların yakalamasına yönelik operasyon düzenlendi.

Toplamda 10 farklı adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda iki kişiye zorla 6 milyon değerinde çek/senet imzalatan M.B., İ.D., E.A., F.T., K.K. ve D.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılardan K.K. ile D.A.'nın başka suçlardan hükümlü olarak cezaevinde bulundukları belirlenirken, diğer zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 7 adet çek/senet, 15 adet tarihi eser,1 adet tabanca ve bu tabancaya ait mühimmatlar ile 37 bin 500 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B., E.A., F.T. tutuklanırken, İ.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Nitelikli Yağma Operasyonu - Son Dakika

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