Malatya\'da oksijen basıncı düşen hastanede 8 hasta öldü, 13 sanığın davası sürüyor

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde merkezi oksijen sistemindeki basıncın düşmesi sonucu yoğun bakımda tedavi gören 8 hastanın hayatını kaybetmesine ilişkin davada 13 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Olay, 17 Ağustos 2020'de Covid-19 salgını döneminde Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, hastanenin iki oksijen tankından biri 13 Ağustos'ta, diğeri ise 17 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında boşaldı. Merkezi sistemde basıncın düşmesinin ardından yaklaşık 7-8 saat oksijen yetersizliği yaşandığı belirtildi. Teknik incelemelerde sorunun kaçak veya mekanik arızadan değil, tanklardaki oksijenin tükenmesinden kaynaklandığı ifade edilirken, Adli Tıp Kurumu raporlarında sistemdeki aksaklık ile 8 hastanın ölümü arasında nedensellik bağı bulunduğu bildirildi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada dönemin başhekimi E.A. ile hastane yöneticileri, mühendisler, teknikerler ve teknisyenlerin de aralarında bulunduğu 13 sanık yargılanıyor. Savcılık, oksijen tedariki, teknik kontroller ve idari denetim süreçlerinde ihmal bulunduğunu ileri sürerek sanıkların "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanıklar ise suç isnatlarını kabul etmedi. Davanın görülmesine devam ediliyor.