Malatya\'da Orman Yangını: Ekipler Müdahale Ediyor

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Geniş bir alanda etkili olan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Doğanşehir Güzelköy Mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın, geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken yangına ilçe belediyesi ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba sarf edilirken, bölgedeki söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - MALATYA