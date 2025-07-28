Malatya\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Doğanyol ilçesi Konak Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede yayılırken, bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına karadan yapılan müdahalenin yanı sıra helikopterle de havadan destek sağlandı. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA