Kaldırımda yürürken yüzüne saçma isabet etti
MALATYA - Malatya'da bir kişi araçtan pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.
Olay gece yarısı, Yeşilyurt ilçesi Karagöz Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kardeşçik üzerinde ilerleyen bir araçtan pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kaldırımda yürüyen M.D.'nin yüz kısmına saçma isabet ederken, zanlılar bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet boş tüfek kartuşu buldu. Olayın zanlılarının yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Pompalı Tüfekle Yaralama - Son Dakika
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