Malatya'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 72 litre etil alkol, 2 litre el yapımı muhtelif alkol ele geçirildi. Olayda 1 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'nın, Yeşilyurt ilçelerinde sahte alkol üretimi yapıldığı belirlenen bir işyerine operasyon düzenlendi.
Düzenlenen operasyonda, 72 litre etil alkol, 2 litre el yapımı muhtelif alkol ürünü, 97 adet el yapımı alkol üretiminde kullanılan aroma kiti ele geçirilirken gözaltına alınan 1 kişi hakkında işlem yapıldı. - MALATYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Malatya'da Sahte Alkol Operasyonu - Son Dakika
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