Malatya\'da Sanayi Sitesinde Yangın

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Malatya'da sanayi sitesinde çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesinde bulunan Özhan Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bir iş yerinde henüz bilenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı iş yerinden dumanlar yükselirken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan yangın söndürülürken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA