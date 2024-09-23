Malatya\'da Servis Aracı Yayayı Ağır Yaraladı

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Malatya'da yolun karşısına geçmeye çalışırken servis aracının çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, 09.10 sıralarında İnönü Caddesi Doğa Cadde AVM önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.K.'ya, B.L. idaresindeki 44 AFN 936 plakalı Ford marka servis aracı çarptı. Kazada yaya ağır yaralanırken ihbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA