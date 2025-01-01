Malatya\'da Su Kuyusundaki Yavru Köpek Kurtarıldı

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Malatya'da su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye tarafından kurtarıldı.

Olay, öğle saatlerinde Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mezarlık yolu mevkiinde bulunan bir su kuyusu içerisine yavru bir köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye sevk edilen ekipler yaptıkları çalışma ile yavru köpeği bulundukları yerden çıkararak doğal yaşam alınana bıraktı. - MALATYA