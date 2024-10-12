Malatya'da Şüpheli Valiz Paniği - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Malatya'da Şüpheli Valiz Paniği

Geniş Video İzle

Malatya'da yol ortasında bulunan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi, incelendi ve boş çıktı.

12.10.2024 20:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da şüpheli valiz paniği

MALATYA - Malatya'da, yol ortasına bırakılan şüpheli valiz polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ortasında kırmızı bir valizi gören çevredekiler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edilirken, valizin bulunduğu bölge güvenlik çemberine alındı.

Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmez iken yapılan kontrollerde valizin boş olduğu belirlendi. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Malatya, 3-sayfa, Olaylar, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Şüpheli Valiz Paniği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:36 Havada Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor Havada Cümülonimbus paniği: Pilotlar havada tur atıyor iniş yapamıyor
19:29 İsrail’den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı İsrail'den siber saldırı bekleyen İran tüm cihazları yasakladı
19:11 Baro Genel Kurulu’nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu Baro Genel Kurulu'nda avukatlar birbirine girdi, yumruklar havada uçuştu
18:11 Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var Benzin istasyonunda dev patlama: Ölenler arasında çocuklar var
17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
08:55 Gözlerden uzak bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu’nun düğün tarihi de yakın Gözlerden uzak bir şekilde evlenen İrem Helvacıoğlu'nun düğün tarihi de yakın!
08:42 Bu kez fena geliyor Meteoroloji’den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı Bu kez fena geliyor! Meteoroloji'den yurt geneline kuvvetli yağış uyarısı
08:35 Sihirli Annem’in ’Toprak’ı Jennifer Boyner’den ’Defne Joy Foster’ itirafı Sihirli Annem'in 'Toprak'ı Jennifer Boyner'den 'Defne Joy Foster' itirafı
07:28 Karadağ’ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı’nı öve öve bitiremedi Karadağ'ın teknik direktörü A Milli Futbol Takımı'nı öve öve bitiremedi
07:11 İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi İrfan Can Kahveci, attığı golü tek cümlede özetledi
01:47 Yalova’da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi Yalova'da kimyasal sızıntı: Nükleer tehdit ekibi bölgeye yönlendirildi
00:14 Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu Ambulansın önünü kesip şoförü döven şehir eşkıyasının akıbeti belli oldu
23:47 ABD’nin iki numarasından ’İran’ı vururuz’ mesajı ABD'nin iki numarasından 'İran'ı vururuz' mesajı
23:45 Diyarbakır’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var Diyarbakır'da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı var
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 21:00:05. #1.12#
SON DAKİKA: Malatya'da Şüpheli Valiz Paniği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.