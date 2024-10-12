Malatya\'da Şüpheli Valiz Paniği

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Malatya'da yol ortasına bırakılan şüpheli valiz, polisi alarma geçirdi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol ortasında kırmızı bir valiz gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, valizin bulunduğu bölgeyi güvenlik çemberine alındı. Bölgede vatandaşların geçişlerine izin verilmezken, yapılan kontrolde valizin boş olduğu belirlendi. Herhangi şüpheli bir duruma rastlanmayan olayda, valiz incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. - MALATYA