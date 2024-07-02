Malatya\'da Tarım Aleti Hırsızlığı Şüphelileri Tutuklandı

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki ayrı tarım aletini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 süpheli tutuklandı.

Akçadağ ilçesinde iki ayrı tarım aletinin çalındığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. 122 saatlik kamera görüntülerinin izlenerek yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdikleri belirlenen M.D., S.K. ve Y.G. yakalanarak gözaltına alındı.

Çalıntı tarım aletleri Kuluncak ilçesinde bulunarak sahiplerine teslim edilirken 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA