Malatya\'da Tefecilik Operasyonu

Malatya'da, pos cihazı aracılığıyla tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde yürüttükleri çalışmalar kapsamında pos cihazı aracılığıyla tefecilik yaptığı belirlenen 3 şüpheliyi yakaladı. Kuyumcu görünümünde faaliyet yürüten şüphelilerin, herhangi bir mal ya da hizmet satışı yapmaksızın, nakit para ihtiyacı olan vatandaşların kredi kartlarından komisyon karşılığında faizli para temin ettikleri tespit edildi.

Yapılan operasyonda şüphelilere ait iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 adet pos cihazı,3 adet akıllı cep telefonu,26 adet slip,3 adet tahsilat makbuzu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA