Malatya'da Teknokent Yakınlarında Örtü Yangını

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Teknokent yakınlarında örtü yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Olay, 15.00 sıralarında Battalgazi ilçesi İnönü Üniversitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki Teknopark bahçesinde depremzedeler için oluşturulan yaklaşık 10 bin kişinin kaldığı konteyner kent yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı örtü yangını çıktı. Çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Her geçen saniye biraz daha büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor. - MALATYA