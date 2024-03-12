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Malatya'da torbacı operasyonu: 3 tutuklama

MALATYA - Malatya'da torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenlendi. Beş farklı adrese düzenlenen operasyonda 954 adet sentetik ecza, 101.7 gram sentetik kannobinoid maddesi, 24,87 gram metamfetamin,14,34 gram esrar, 1 adet hassas terazi ele geçirilirken K.Ş., H.C.Y., A.S.B., R.B., M.Ç., F.Y. ile Ö.Ç. gözaltına alındı. Zanlılardan K.Ş., A.S.B. ile M.Ç. polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken H.C.Y., R.B., F.Y. ve Ö.Ç.'ye adli kontrol uygulandı.