Malatya'da Trambüs ile Otomobil Çarpıştı

Malatya'da trambüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında çevre yolu üzeri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki 34 LH 6235 plakalı Toyota marka otomobil ile M.G. yönetimindeki 44 DJ 209 plakalı trambüs çarpıştı. Kazada, A.A., M.O., M.O., H.D. ile B.G. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA