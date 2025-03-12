Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika
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Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama

Malatya'da 'torbacılara' yönelik operasyonda 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı, uyuşturucu ele geçirildi.

12.03.2025 16:52
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Malatya'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, üç ay süren fiziki ve teknik takiplerin ardından, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik eş zamanlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, 2 bin 205 adet sentetik ecza maddesi, 148 gram metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 32 bin 910 TL para ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 zanlıdan 13'ü, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama - Son Dakika

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