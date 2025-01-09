Malatya\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Malatya'da 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 4 kilo 751 gram metamfetamin maddesi, 67 gram sentetik kannabinoid maddesi, 24 adet sentetik ecza hap, 11 adet extacy hap, 4 ruhsatsız tabanca, adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 15 zanlı gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'ine adli kontrol uygulanırken, 14 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA