Malatya Hekimhan\'da beton mikseriyle çarpışan araç devrildi, 2 kişi yaralandı

Malatya Hekimhan'da beton mikseriyle çarpışan araç devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İddiaya göre, Hekimhan-Malatya karayolunun 25'inci kilometresinde saat 19.00 sıralarında beton mikseriyle çarpışan araç devrildi, 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahale sonrası Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Malatya- Hekimhan karayolunda beton mikseri ile çarpışan aracın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Hekimhan-Malatya karayolunun 25'inci kilometresindeki Dostal mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, beton mikseri ile çarpışan araç devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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