Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlanması amacıyla aralarında Sarıyer Belediyesi'nin de bulunduğu belediyelerde usulsüz ihaleye karışılması iddiasına ilişkin Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç 'mağdur' sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Maltepe Eski Belediye Başkanı Ali Kılıç Adliyeye Geldi - Son Dakika
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