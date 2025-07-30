Mamak\'ta Yangın: Gecekondular Tehlikede

Ankara'nın Mamak ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, bölgedeki gecekondulara sıçradı.

Yangın, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ağaçlık alanda çıkan yangın çevreden bulunan gecekondulara sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ediyor. Dumandan etkilenen itfaiye erlerine ve vatandaşlara ise sağlık ekipleri müdahale ediyor. - ANKARA