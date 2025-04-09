Mangal Yangını Çatıya Zarar Verdi

Mangal için yakılan barbekü çatı yangınına neden oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde mangal için yakılan barbekü çatı yangınına neden oldu.

Olay, Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi Beyti Karaca Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mangal yapmak için yakılan barbekü, evin çatısını alevlendirdi. Durumu fark eden aile 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çatıya müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.