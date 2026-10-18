Manhattan'da yüzlerce kişi Trump karşıtı eylemde erken oy çağrısı yaptı - Son Dakika
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Manhattan'da yüzlerce kişi Trump karşıtı eylemde erken oy çağrısı yaptı

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Manhattan\'da yüzlerce kişi Trump karşıtı eylemde erken oy çağrısı yaptı
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3 Kasım'daki ara seçimler öncesinde Manhattan'daki Washington Square Park'ta yüzlerce kişi, Trump karşıtı 'No Kings: Vote Early' sloganıyla erken oy kullanma çağrısı yaptı. Brooklyn, Queens ve Bronx'a da yayılan protestolar için ülke genelinde 3 binden fazla etkinlik planlandı.

ABD'nin New York kentinde yüzlerce kişi, Başkan Donald Trump karşıtı "Krallara Hayır: Erken Oy Kullan" sloganıyla protesto düzenlerken, Trump yönetiminin göçmenlik ve ekonomi politikalarına, başkanlık yetkilerinin kullanımına ve seçim sistemine yönelik girişimlerine tepki gösterdi.

ABD'de Başkan Donald Trump'a karşı düzenlenen "No Kings" (Krallara Hayır) protestoları, 3 Kasım'daki Kongre ara seçimleri öncesinde yeniden başladı. New York'un Manhattan bölgesindeki Washington Square Park'ta "No Kings: Vote Early" (Krallara Hayır: Erken Oy Kullan) sloganıyla düzenlenen gösteride yüzlerce kişi bir araya geldi. Demokrasi ve seçmen haklarına dikkat çeken pankartlar taşıyan protestocular, Trump yönetiminin uygulamalarını eleştirdi. Konuşmaların gerçekleştirildiği etkinlikte, vatandaşlara seçmen kayıtlarını kontrol etmeleri ve erken oy kullanmaları çağrısı yapıldı.

Manhattan'ın yanı sıra Brooklyn, Queens ve Bronx'ta da protestolar düzenlendi. Protestoda vatandaşlara seçimlerle ilgili bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Protestocular sık sık, "Krallara Hayır", "ICE Defol", "İran Savaşına Hayır" sloganları attı.

Protestolar ABD geneline yayıldı

Organizatörlerin ülke genelinde 3 binden fazla etkinlik planladığı protestolar, başkent Washington başta olmak üzere Los Angeles, Chicago, San Francisco ve Atlanta gibi büyük kentlere de yayıldı. Washington'da Lincoln Anıtı önünde toplanan göstericiler seçmen haklarının korunmasını talep ederken, Los Angeles'ta düzenlenen mitingin ardından yürüyüş gerçekleştirildi. Chicago ve San Francisco'daki eylemlerde ise seçim güvenliği ve demokratik haklar öne çıktı.

Trump'ın seçim politikalarına tepki

Gösterilerin odağında, Trump yönetiminin özellikle posta yoluyla oy kullanma ve seçmenlerin vatandaşlık durumlarının denetlenmesine yönelik girişimleri yer aldı. Protestocular, federal yönetimin seçim süreçlerine müdahalesinin demokratik hakları tehdit edebileceğini savundu. Trump yönetimi ise söz konusu uygulamaların seçim güvenliğini sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini belirtiyor.

"Krallara Hayır" hareketinden sandık çağrısı

Trump'ın ikinci başkanlık döneminde geniş katılımlı gösterilerle gündeme gelen "Krallara Hayır" hareketi, seçimlere kısa süre kala protestoların odağını seçmen katılımına çevirdi. Organizatörler, eylemlerin herhangi bir siyasi partiyi desteklemek amacıyla düzenlenmediğini, hedeflerinin demokratik katılımı artırmak olduğunu açıkladı.

Ara seçimler 3 Kasım'da yapılacak

ABD'de Temsilciler Meclisinin tamamının ve Senatonun yaklaşık üçte birinin yenileneceği ara seçimler 3 Kasım'da yapılacak. New York'ta ise erken oy kullanma süreci 24 Ekim'de başlayacak ve 1 Kasım'a kadar devam edecek. Seçimlere 17 gün kala yeniden sokaklara çıkan Trump karşıtı göstericiler, protestolarla dile getirdikleri tepkilerini bu kez sandığa taşımayı hedefliyor.

Kaynak: İHA
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