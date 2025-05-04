Manila Havalimanı'nda Araç Kalabalığa Daldı - Son Dakika
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Manila Havalimanı'nda Araç Kalabalığa Daldı

Manila'daki havalimanında bir sürücünün aracı kalabalığa dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

04.05.2025 11:11
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Filipinler'in başkenti Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı girişinde bir sürücünün aracıyla kalabalığa dalması sonucu biri 4 yaşında kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Filipinler'de havalimanında korkunç anlar yaşandı. Başkent Manila'daki Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nın girişinde bir sürücünün aracıyla kalabalığa dalması sonucu biri 4 yaşında kız çocuğu olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetti.

Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, can kayıplarının yaşandığı ve çok sayıda kişinin yaralandığı olay "trafik kazası" olarak nitelendirilirken, aracın dış bariyerleri aşarak NAIA Terminal 1'in girişindeki yaya yoluna girmesi sonucu meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, "Bu olayın özellikle sosyal medyada yayılan görüntüler nedeniyle oluşturduğu endişeyi anlıyoruz. Halkı spekülasyon yapmamaya ve doğrulanmış bilgileri beklemeye davet ediyoruz. Gerekli güncellemeler en kısa sürede paylaşılacaktır" denildi.

Olayın ardından yaralılar tedavi altına alınırken, aracın sürücüsü de gözaltına alındı. - MANILA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manila Havalimanı'nda Araç Kalabalığa Daldı - Son Dakika

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