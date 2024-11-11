Manipur'da Karakola Saldırı: 10 Saldırgan Öldürüldü - Son Dakika
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Manipur'da Karakola Saldırı: 10 Saldırgan Öldürüldü

Hindistan'ın Manipur eyaletinde bir karakola yapılan saldırıda 10 saldırgan etkisiz hale getirildi.

11.11.2024 20:30
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Hindistan'ın Manipur eyaletinde karakola düzenlenen saldırıda, 10 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Hindistan'ın Manipur eyaletinde yer alan Jiribam'daki polis karakoluna saldırı düzenlendi. Saldırıda, 10 saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi. Yetkililer, çatışmanın yaklaşık 45 dakika sürdüğünü ifade ederek, bölgede kontrolün sağlandığını açıkladı.

Çatışmaların Mayıs 2023'te başladığı eyalet, Meiteiler ve Kuki adlı etnik gruplar tarafından ikiye bölünmüş durumda. Çatışmaların başlamasından bu yana en az 250 kişi hayatını kaybetti, 60 bin kişi de yerinden edildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İHA

Savaş ve Çatışma, Hindistan, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manipur'da Karakola Saldırı: 10 Saldırgan Öldürüldü - Son Dakika

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