Manisa\'da 88 Kaçakçılık Operasyonu

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Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,1-30 Eylül arası gerçekleştirdiği 88 operasyonda 106 şüpheliyi yakaladı.

Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 01-30 Eylül arası gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili verileri paylaştı. 88 operasyon gerçekleştiren ekipler; 106 şüpheli ve 4 arama kararı olan şahsı yakaladı. Şüphelilerden 1'i ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar kapsamında; 769 bin 440 adet makaron, 16 bin 920 adet kaçak sigara, 4 bin 318 kilogram kaçak tütün, 753 adet cinsel içerikli ürün, 2 bin 537 adet muhtelif emtia, 1 bin 15 litre kaçak alkol ve etil alkol, 361 adet elektronik sigara ve likiti, 3 adet tabanca, 91 adet mermi ve kartuş ele geçirildi. - MANİSA