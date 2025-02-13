Manisa\'da Asayiş Çalışmaları Değerlendirildi

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Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa'da huzur ve güven ortamının korunması amacıyla ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Emniyet ve jandarma birimleri tarafından yapılan çalışmalarla ilgili istatistikleri kamuoyu ile paylaşan Vali Özkan, suç oranlarını düşürme, halkın güvenliğini sağlama ve huzur ortamını devam ettirme noktasında önemli adımlar attığını vurguladı.

Yaptığı açıklamada bir suç işlenmeden önce alınacak tedbirlerin önemine vurgu yapan Vali Özkan, "Olay gerçekleştikten sonraki müdahalelerden daha etkili olan, önleyici faaliyetlere odaklanmaktır. Suçların önlenmesini sağlayacak tedbirler üzerinde durarak, ihtimalleri analiz etmeli ve önleyici tedbirler almalıyız. Bu anlamda, riski yönetmeye yönelik tedbirleri etkinleştirmemiz gerekiyor." dedi.

İkinci dönemin başlaması ile okul ve okul çevrelerinde güvenlik önlemlerinin alındığını da ifade eden Vali Özkan, çalışmaların güvenlik güçleri ve okul yönetimleriyle koordineli devam ettiğini söyledi.

Terörle mücadele faaliyetlerine yönelik bilgi veren Vali Özkan, verilerin iyi bir şekilde analiz edilmesi sonucu başarılı operasyonlara imza atıldığını, dönem içerisinde 12 operasyon gerçekleştirildiğini, gözaltına alınan 36 kişiden 14'ünün tutuklanıp, 12'sinin adli kontrol aldığını söyledi.

Emniyet tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik başarılı bir operasyon yapıldığını belirten Vali Özkan, bu operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 13'ünün tutuklandığını, 10 kişinin adli kontrol aldığını ifade etti.

Hapis cezası bulunan 401 kişi yakalandı

Hapis cezası almış ve yakalaması bulunan kişilere yönelik çalışmalara değinen Vali Özkan, "Sadece ocak ayında, hapis cezası almış ve aranan 401 kişi yakalanarak cezaevlerine teslim edilmiştir. Geçen sene mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranı yüzde 77 iken bu sene yüzde 88'e çıktığını görüyoruz. Ayrıca bu konularda işlenen suçlarda yüzde 28'lik bir azalış olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Vali Özkan, ocak ayı içerisinde 428 kaçak silah yakalandığını ve bu konu ile ilgili 444 kişi hakkında işlem yapıldığının bilgisini de verdi.

Organize suç örgütleri ile mücadelenin devam ettiğini belirten Vali Özkan, ay içinde gerçekleştirilen operasyonlarla 24 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 16'sının tutuklandığını ve 4 kişinin adli kontrol aldığını ifade etti.

Jandarma tarafından, kamu kurumlarının isimlerini kullanarak kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan nüfuz simsarı kişiler tespit edilerek özellikli bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Vali Özkan, bu kapsamda yapılan operasyonlarla 19 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden 11'inin tutuklandığını aktardı.

Narkotik operasyonlarda 148 kişi gözaltına alındı

Gençlere güvenli ve sağlıklı bir gelecek sağlamak için uyuşturucu ile mücadele de önemli çalışmalar yapıldığını söyleyen Vali Özkan, ocak ayında 82 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiğini söyledi. Vali Özkan, 5 kg'ın üzerinde uyuşturucu madde ve 44 binin üzerinde hap ele geçirilen operasyonlarda 148 kişinin gözaltına alındığını, 89 kişinin tutuklandığını, 26 kişinin ise adli kontrol aldığını açıkladı.

Dijital ortamda işlenen suç ve suç türlerinin arttığına dikkat çeken Vali Özkan, bu kapsamda 355 şahıs ve hesap takibi üzerinden 27 kişinin gözaltına alındığını, 8 kişinin tutuklandığını belirtti.

Trafik denetimlerinde önemli artış

Trafik önlemlerinin de üzerinde durulması gereken konuların başında yer aldığını söyleyen Vali Özkan, trafik kazalarından kaynaklanan can ve mal kayıplarının fazla olduğunu ifade etti. Bu sebeple yapılan denetimlerin geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13 arttığını belirten Vali Özkan, ocak ayı içerisinde yapılan 274 bin üzerindeki denetimde 46 bin 601 işlem yapıldığını kaydetti.

Emniyet ve jandarma birimlerinin göçmen kaçakçılığı konusunda da hassasiyetle çalıştıklarını söyleyen Vali Özkan, dönem içerisinde 58 düzensiz göçmen yakalandığını ve bu işin organizasyonunu yapan 2 kişi ile ilgili adli işlemlerin yapıldığını aktardı.

Toplantıda kayıt dışı konaklama yerlerinin denetimleri hakkında bilgi veren Vali Özkan, Manisa'da kayıt dışı olduğu tespit edilen 4 konaklama yerinin kapatıldığına dikkat çekti.

Vali Özkan, vatandaşların güvenliğini sağlamak için yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür ederek huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir gelecek için çalışmaların hız kesmeden devam edeceğine vurgu yaptı. - MANİSA