Manisa'da Ayakkabıcılar Sitesi'nde Yangın

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Manisa Ayakkabıcılar sitesinde korkutan yangın

MANİSA - Manisa Ayakkabıcılar Sitesi'nin idari binasının depo kısmında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesinde bulunan Ayakkabıcılar Sitesinin idari binasına ait depoda yangın çıktı. Yangında depoda istifli bulunan ayakkabı ve kimyasal yapıştırıcılar alev aldı. Yangının ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlara sıçrayan yangını itfaiye ekipleri büyük bir çaba göstererek kontrol altına almayı başardı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, maddi hasar meydana geldi.