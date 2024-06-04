Manisa'da Beklenmedik Sıcaklar: Termometreler 45 Dereceyi Gördü - Son Dakika
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Manisa'da Beklenmedik Sıcaklar: Termometreler 45 Dereceyi Gördü

Manisa'da yaz mevsiminin erken gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları 45 dereceye kadar yükseldi. Vatandaşlar zorluk yaşarken bazıları park ve bahçelere sığındı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sıcaklıkların önümüzdeki günlerde normale döneceği belirtiliyor.

04.06.2024 15:06
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Manisa'da yaz mevsiminin birden gelmesi nedeniyle vatandaşlar bunaltıcı sıcaklarla boğuşurken termometreler 45 dereceyi gördü.

Manisa'da yaz mevsimi geçtiğimiz yıllara göre erken geldi. Hava sıcaklıklarının dün itibariyle hızla artması vatandaşların güçlük yaşamasına neden oldu. 45 dereceyi bulan hava sıcaklığında dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar zorluk yaşarken bazı vatandaşlar daha fazla dayanamayarak kendilerini park ve bahçelere attı. Kentin çeşitli noktalarında bulunan çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinleyen vatandaşlar ağaç altlarında boğucu sıcaklığın geçmesini bekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre 7 Haziran Cuma gününe kadar devam etmesi beklenen sıcaklıklar yerini mevsim normallerine bırakacak. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Beklenmedik Sıcaklar: Termometreler 45 Dereceyi Gördü - Son Dakika

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