Manisa'da Biçerdöver Yangınlarına İtfaiye Uyarısı - Son Dakika
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Manisa'da Biçerdöver Yangınlarına İtfaiye Uyarısı

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen ardı ardına yangınların biçerdöverlerden çıkan kıvılcımlar nedeniyle olduğunu belirterek çiftçilere uyarıda bulundu.

05.06.2024 16:13
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Manisa'da son günlerde ardı ardına gelen yangın haberlerine ilişkin Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bir açıklama yaparak, özellikle hasat yapan çiftçilere "Biçerdöverlerden çıkan kıvılcımlar büyük yangınlara neden oluyor" uyarısında bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde birbiri ardına meydana gelen yangınlar sonrasında yaklaşık 100 dönümlük alan küle döndü. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı. Biçerdöverle hasat yapılırken çıkan kıvılcımlar nedeniyle yaşanan yangınlar paniğe neden olurken, Manisa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi olabilecek yeni yangın risklerini ortadan kaldırmak için çiftçilere çağrı yaptı.

"Bıçak bölümü en az 20 santimetre yukarda tutulmalı"

Kula ilçesinde yaşanan yangınların hububat hasadı sırasında biçerdöverlerden kaynaklı oluştuğunun belirtildiği açıklamada şu uyarılarda bulunuldu: "Kula ilçemizde dün biçer döverlerle hububat hasadı yapıldığı sırada, Körez Mahallesi'nde 2, Evciler Mahallesi'nde 1, Hacıtufan Mahallesi'nde ise 1 yangın meydana gelmiştir. Bugün yine yaşan bir yangın olayına ekiplerimiz müdahale etmiştir. Havaların aşırı sıcak olması ve nem oranının düşük olması nedeniyle, biçerdöver makinaların çalıştığı sırada bıçakların taşa vurmasıyla birlikte oluşan kıvılcım ekinlere sirayet etmesi sonucu ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar oluşmuştur. Hasadın yeni başladığı Kula ve diğer ilçelerimizde biçerdöver operatörlerimizin ve çiftçilerimizin hasat yapılırken su tankerlerini hazır bekletmeleri gerekmektedir. Biçerdöver makinalarıyla hasat yaparken makinanın bıçak bölümünü yerden en az 20 santimetre civarında yüksekte tutmak olabilecek yangın riskini ortadan kaldıracaktır. Öte yandan öğlen saatleri aşırı sıcak olduğu için sabah ve gece saatlerinde hasadın yapılmasının daha uygun olduğu tarafımızdan değerlendirilmiştir. Kıymetli çiftçilerimizin, olabilecek yangın risklerini önlemek adına bu gibi hususlara dikkat etmelerini rica ediyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Biçerdöver Yangınlarına İtfaiye Uyarısı - Son Dakika

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