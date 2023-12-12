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Manisa'da Çalınan Traktör Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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Manisa'da Çalınan Traktör Jandarma Tarafından Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde çalınan traktör ve römork, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Manisa\'da Çalınan Traktör Jandarma Tarafından Bulundu
12.12.2023 - 15:03,  Güncelleme: 15:05
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Manisa'nın Salihli ilçesinde römorkuyla birlikte çalınan traktörü jandarma ekipleri buldu. Traktör, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Hacıbektaşlı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Y.E. (53), park halindeki traktör ve römorkunun çalındığını jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı bağlı Merkez Karakol ve JASAT ekipleri, çalınan traktör ve römorkunun bulunması için araştırma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonrası traktör ve römorku bulunup, sahibine teslim edildi.

Jandarma ekipleri, traktör ve römorkunu çalan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Traktör sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Jandarma, Salihli, Manisa, Hırsızlık, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da Çalınan Traktör Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da Çalınan Traktör Jandarma Tarafından Bulundu - Son Dakika
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