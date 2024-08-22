Manisa'da Durasıllı Mahallesi'nde Depo Yangını - Son Dakika
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Manisa'da Durasıllı Mahallesi'nde Depo Yangını

Manisa\'da Durasıllı Mahallesi\'nde Depo Yangını

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında bir depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri ve jandarma TOMA aracının müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

22.08.2024 00:38
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Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Durasıllı Mahallesi yakınlarında bir depoda çıkan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra jandarma TOMA aracının müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Durasıllı Mahallesi mevkiinde bulunan içerisinde kuru gıda olduğu öğrenilen depoda henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangına Manisa Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinin yanı sıra, Alaşehir, Turgutlu ve Kula ilçelerinden 15 itfaiye aracı ve jandarma TOMA aracı ile müdahale edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın yaklaşık 3 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Öte yandan Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Doğukan Karaaslan da yangın bölgesine gelerek söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da Durasıllı Mahallesi'nde Depo Yangını - Son Dakika

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