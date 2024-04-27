Manisa'da fabrikanın bahçesine uçan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Manisa'da fabrikanın bahçesine uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

Manisa\'da fabrikanın bahçesine uçan otomobilde 2 kişi yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fabrikanın bahçesine uçtu. Kazada bulunan 2 kişi yaralandı ve tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

27.04.2024 17:00
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada bir fabrikanın bahçesine uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün öğlen saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesi eski Manisa yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu yönünden Manisa istikametine seyir halinde bulunan İrfan A. (19) idaresindeki 77 AAZ 130 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yoldan çıkarak yol kenarında bulunan bir tuğla fabrikasının bahçesine uçtu.

Kaza sonrası olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken, araçta bulunan sürücü İrfan A. ile Ömer Y. (18) ambulanslar ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavilerine devam edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da fabrikanın bahçesine uçan otomobilde 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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