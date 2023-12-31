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Manisa'da geniş çaplı operasyonda çalıntı araç ve suç unsurları ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa'da geniş çaplı operasyonda çalıntı araç ve suç unsurları ele geçirildi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesinde düzenlenen geniş çaplı operasyonda çalıntı araç, silah, sahte alkol gibi birçok suç unsuru ele geçirildi. Operasyonda çalıntı motosikletler, silahlar, alkol ölçüm cihazı, tabanca ve tüfekler, alkollü içecekler ve sigaralar ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor.

Manisa\'da geniş çaplı operasyonda çalıntı araç ve suç unsurları ele geçirildi
31.12.2023 - 15:23,  Güncelleme: 15:26
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesinde birden fazla adrese düzenlenen geniş çaplı operasyonda çalıntı araç, silah, sahte alkol gibi birçok satın alınması suç unsuru ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saruhanlı ilçesinde geniş çaplı operasyon düzenlendi. Birden fazla adrese düzenlenen operasyonda 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet dijital termometre, 1 adet alkol ölçüm cihazı, 1 adet hassas terazi, 3 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 214 adet tabanca fişeği, 57 litre şarap, 25 litre rakı, 8 litre votka, 7 litre viski, 500 paket makaron sigara, 58 adet viski ve votka aroma kiti, 2 adet 20 litre, 5 adet 5 litre, 3 adet 10 litre içlerinde alkol bulunan şişe, 1,7 litre anason, 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Operasyon kapsamında başlatılan soruşturma devam ediyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da geniş çaplı operasyonda çalıntı araç ve suç unsurları ele geçirildi - Son Dakika


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