Manisa'nın Alaşehir ilçesinde horoz dövüşü yaptırılan bir iş yerine baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 20 Hint horozu ile 1 Hint tavuğuna el koyarken, 51 şahsa da idari para cezası uyguladı.
Manisa İl Jandarma Komutanlığınca Alaşehir Jandarma Asayiş ekipleri ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından horoz dövüşü yaptırdığı bilgisi alınan Y.K. isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada 20 adet Hint horozu ile 1 adet Hint tavuğu ele geçirildi. Toplam 51 şahsa kumar oynamak suçundan idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen horozlar Alaşehir İlçe Tarım Müdürlüğüne teslim edilerek adli işlemlere başlandı. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Manisa'da Horoz Dövüşü Yapan İş Yerine Baskın: 20 Hint Horozu ve 1 Hint Tavuğuna El Konuldu - Son Dakika
Hatay'ın Samandağ ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan ve ormanda kaybolan 3 kişi, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 11 kişilik gruptan ayrılan 3 kişi, saatler süren arama çalışmaları sonucunda ormanlık alanda bulundu.
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Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmada uyuşturucu sattığı belirlenen şüpheli şahıs üzerinde uyuşturucu ile yakalandı. Yakalanan şüpheli adli makamlarca tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmalarda 11 suç kaydı bulunan H.M. (52) isimli şüpheli şahsın üzerinde beyaz kağıda sarılı 16 parça halinde toplamda 20-25 gram gelen metamfetamin maddesi, tek parça halinde 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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