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Manisa'da jandarmadan kumarcılara baskın - Son Dakika
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Manisa'da jandarmadan kumarcılara baskın

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, Akhisar ilçesinde kumar oynatılan iki adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda kumar oynama materyali ele geçirdi. 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Manisa\'da jandarmadan kumarcılara baskın
18.12.2023 - 22:24,  Güncelleme: 22:27
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Manisa'da jandarmadan kumarcılara baskın

MANİSA - Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri tarafından Akhisar ilçesinde kumar oynatılan iki adrese yapılan operasyonda çok sayıda kumar oynama materyali ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında da işlem başlatıldı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Dedektifleri tarafından Akhisar ilçesinde 2 ayrı adreste kumar oynatıldığı istihbaratı üzerine harekete geçerek operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet jeton atmak suretiyle çalışan oyun makinesi ve 126 adet jeton, 12 bin 300 TL nakit para, 3 deste iskambil kağıdı, 14 adet okey taşı, 67 adet mavi renkli pul ele geçirildi. Ele geçirilen materyallere el konulurken şüpheliler H.T. ve Y.T. hakkında "Kumar oynamaya yer ve imkan sağlanmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Jandarma, Manisa, Suç, Operasyon, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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