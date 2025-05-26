Manisa\'da Kaçak Tütün Operasyonu

Manisa'nın Salihli ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda toplam 292 bin adet makaron ile 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Salihli KOM Büro Amirliği ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik operasyon kapsamında 2 otomobilde arama yaptı. N.P (26) ile E.T (41) isimli şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 140 bin dal boş, 152 bin dal dolu olmak üzere 292 bin adet makaron ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca 240 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirilirken 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - MANİSA