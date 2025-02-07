Manisa\'da Okul Güvenliği Sağlandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından il merkezindeki Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde 46 okul ve çevresi kontrol edilirken herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı açıklandı.

Manisa'da gündüz emniyet güçleri tarafından okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini akşamları da gece bekçileri sağlıyor. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerince akşam 22.00 - 06.00 saatleri arasında Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde; 46 okul ve çevresi kontrol edildi. Kontrollerde 32 şahıs incelenirken, ilgisiz şahısların okul çevrelerinden uzaklaştırıldığını ve yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Emniyetten yapılan açıklamada okulların güvenliği için gece ve gündüz kontrollerin devam edeceği, öğrencilerin güvenli bir şekilde eğitim-öğretim hayatlarına devam etmeleri için her türlü tedbirin alınmaya devam edeceği bildirildi. - MANİSA