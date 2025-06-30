Manisa\'da Orman Yangını: Ekipler Gün Boyu Mücadele Ediyor

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesi'nde çıkan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına bir helikopterin yanı sıra çok sayıda orman arazözü, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ve mahalle sakinleri tarafından müdahale ediliyor.

Öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı öğrenilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kontrol altına alınmakta güçlük çekiliyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara unsurları, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte çevredeki vatandaşlar da destek veriyor. Bölgeye sevk edilen 1 helikopterin havadan müdahalesi devam ederken, karadan da arazözler ve iş makineleriyle alevlerin önü kesilmeye çalışılıyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin canla başla mücadele ettiğini belirtirken, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları konusunda uyarıda bulundu. Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA