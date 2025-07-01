Manisa\'da Orman Yangını Kontrol Altında

Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Encekler Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, ekiplerin gece boyunca süren yoğun müdahalesine rağmen sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yangını kontrol altına almak için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava ve kara unsurları yeniden devreye girdi.

Yangına müdahale çerçevesinde 7 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı, sabah saatlerinden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölgedeki yangın yoğunluğu nedeniyle bazı ekiplerin çevre bölgelerden takviye amacıyla yönlendirildiği öğrenildi. Yangının şu anda yaklaşık yüzde 90 oranında kontrol altına alındığı bildirildi. Sahada 35 arazöz, 8 itfaiye aracı, 19 su tankeri, dozer ve kepçelerden oluşan çok sayıda iş makinesi ile müdahale devam ediyor. Ayrıca Cemar Traverten Mermer Fabrikası ve çevre işletmelerden gelen araç ve ekipmanlar da çalışmalara destek veriyor. Toplam 240 personelin yanı sıra mahalle halkı da traktör ve çeşitli ekipmanlarla söndürme ve soğutma faaliyetlerine gönüllü olarak katılıyor.

Yetkililer, rüzgarın etkisiyle zaman zaman güçleşen müdahale sürecine rağmen yangının tamamen kontrol altına alınması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Soğutma çalışmalarının gün boyu devam etmesi bekleniyor. - MANİSA