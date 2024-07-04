Manisa'da ormanlık alanda Hint keneviri operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa'da ormanlık alanda Hint keneviri operasyonu: 2 tutuklama

Manisa\'da ormanlık alanda Hint keneviri operasyonu: 2 tutuklama

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 85 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda uyuşturucu bahçesine çevrilen alanda 2 kişi tutuklandı.

04.07.2024 14:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ormanlık alanda 85 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık araziyi uyuşturucu bahçesine çeviren 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü, JASAT ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Bahçecik Mahallesi'ndeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada 85 kök Hint keneviri ve 40 gram kubar esrarın yanı sıra 100 metre sulama sistemi, zirai ilaç, 25 kilogram tavuk gübresi 1 adet zirai ilaç makinesi ele geçirildi.

Ormanlık alanda Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Jandarma ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonunda şüphelilerin Y.G.(38) ve M.G.(36) olduğunu tespit etti.

Yakalanıp, gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Salihli, Manisa, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa'da ormanlık alanda Hint keneviri operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:06 CHP lideri Özel’den Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum
12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
14:04 Yok artık Aboubakar Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi Yok artık Aboubakar! Ülkesine gidip Süper Lig takımının formasıyla fotoğraf çektirdi
13:07 Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı Cinsiyet değiştirmesiyle gündemden düşmeyen Meli Bendeli, gittiği restorandan atıldı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
12:07 Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı Kızının 17 yaşındaki arkadaşına uyurken kabusu yaşattı
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 14:41:26. #1.13#
SON DAKİKA: Manisa'da ormanlık alanda Hint keneviri operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement