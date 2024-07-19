Manisa'da Ormanlık Alanda Kenevir Yetiştiren 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Manisa'da Ormanlık Alanda Kenevir Yetiştiren 3 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ormanlık alanda yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edilen 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı. Operasyonda 2 bin 312 kök kenevir bitkisi ve 3 bin 810 gram kubar esrar ele geçirildi.

19.07.2024 18:59
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ormanlık alanda kenevir bitkisi yetiştiren 3 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Alaşehir'e bağlı Kavaklıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda H.B. (46), M.U. (37) ve Ü.U. (37) isimli şahısların yasa dışı kenevir bitkisi ekimi yaptığı tespit edildi. Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ortak yapılan operasyonda, 2 bin 312 kök kenevir bitkisi, 3 bin 810 gram kubar esrar ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile 3 şahıs gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Manisa'da Ormanlık Alanda Kenevir Yetiştiren 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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